Giro d’Italia 2023, Bramati: “Evenepoel positivo? Ci è caduto il mondo addosso. In tanti non stanno bene”

“Il ritiro di Evenepoel? Ce ne sono stati anche altri, e anche durante la corsa abbiamo visto tanti corridori staccarsi. Anche Vlasov si è ritirato, in molti non stanno bene. Non è stato facile, tutti sanno che stavamo preparando il Giro da novembre e il gruppo che ha preso parte al Giro ha preso parte alle stesse corse da inizio stagione. Quando abbiamo visto che Remco è risultato positivo, ci è caduto addosso il mondo. Oggi la squadra ha reagito bene, non è facile e cerchiamo di tenere su il morale. Proveremo a vincere un’altra tappa”. Ha parlato così Davide Bramati, direttore sportivo della Soudal-Quick Step, ai microfoni della Rai al termine della decima tappa del Giro d’Italia 2023 e due giorni dopo il ritiro della maglia rosa belga.