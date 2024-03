Assoluti primaverili Riccione 2024: Curtis stacca il pass per Parigi, bene Razzetti e Martinenghi

Proseguono gli Assoluti primaverili a Riccione. I primi otto tempi combinati di ogni batteria vanno in finale A. Dal 9° al 16° in finale B. C’è il pass olimpico per Sara Curtis, che vola nei 50 stile e scende sotto il 24.8 per Parigi nuotando in 24.56. Bene Razzetti, nei 100 farfalla, e Martinenghi, nei 200 rana.

Giornata che si apre con i 100 farfalla uomini. Alberto Razzetti chiude al primo posto (52.34) senza particolari patemi. Dietro di lui, e sotto il 53, Carini (52.77), Valsecchi (52.77), Gargani (52.80) e Michele Lamberti (52.99). Nei primi otto anche IZzo (53.00), Busa (53.05) e Momoni (53.39). In finale B Ferraro (53.60), Campolo (53.70), Faraci (53.83), Vergine (53.87), Stefanì (53.96), Miressi (54.08), Camozzi (54.15) e Codardini (54.17).

A seguire, i 100 dorso donne. Bene Margherita Panziera (1:00.79), unica a scendere sotto l’1:01. In finale A anche Gaetani (1:01.24), Pasquino (1:01.77), Toma (1:01.83), Zofkova (1:02.01), Scalia (1:02.09), Furfaro (1:02.16) e Gorlier (1:02.50). In finale B ci vanno Gastaldi (1:02.53), Biasioli (1:02.56), Velati (1:02.64), Ricci (1:02.94), Gattafoni (1:03.22), Scalise (1:03.24), Del Medico (1:03.37) e Boscaro (1:03.39).

Matteo Venini (2:00.07) va forte nei 200 dorso uomini. Dietro di lui Morello (2:00.79) a oltre mezzo secondo. Nei migliori otto tempi combinati anche Bacico (2:01.15), Mora (2:01.30), Carminati (2:01.44), Buonaguro (2:01.76), Rosa (2:01.91) e Mazzieri (2:01.98). In finale B Zoppi (2:02.00), Ceccon (2:02.08), Tornari (2:02.20), Del Signore (2:02.93), Accadia (2:03.08), Lazzari (2:03.88), Gasparin (2:04.05) e Chiostri (2:04.10).

Nei 200 farfalla donne, miglior tempo combinato per Paola Borrelli (2:10.46). In finale A anche Crispino (2:11.81), Piano Del Balzo (2:12.18), Porcari (2:14.19), Caruso (2:14.26), Demasi (2:14.51), Polieri (2:14.79) e Dimaggio (2:14.83). In finale B Di Passio (2:15.15), Alzetta (2:15.25), Bonini (2:15.56), Cliberti (2:15.67), Lamberti (2:15.76), Zambelli (2:15.78), Salvato (2:15.84) e Ratti (2:16.10).

Nicolò Martinenghi (2:13.43) chiude davanti a tutti i 200 rana uomini. Buona prova dell’azzurro, in una distanza non sua, che si mette dietro Mantegazza (2:13.99), Bugli (2:14.05), Fusco (2:14.34), Castello (2:14.46), Pizzini (2:15.19), Giorgetti (2:15.21) e Saladini (2:15.30). In finale B Mancini (2:15.38), Caroletta (2:15.75), Pierini (2:15.77), Grandini (2:16.25), Bondavalli (2:16.52), Matteazzi (2:16.64), Albino (2:17.18) e Dondoli (2:17.39).

Nei 50 stile libero donne, domina Sara Curtis (24.56), che ha staccato il pass per Parigi 2024 scendendo di oltre due decimi sotto il tempo limite di 24.80. A oltre sette decimi c’è Cocconcelli (25.33). In finale A anche Tarantino (25.54), Stevanato (25.55), Ambler (25.67), Menicucci (25.79), Biagiotti (25.87) e Laquintana (25.88). In finale B Rombaldoni (25.89), Scotto Di Carlo (25.92), Gusperti (25.93), Lutecka (25.99), Ghidini (26.05), Sama (26.11), Quaggio (26.13) e Capretta (26.16).

Nell’ultima gara della mattinata, i 200 stile uomini, miglior tempo combinato per Filippo Megli (1:46.72). In finale A ci saranno Ragaini (1:47.12), Caserta (1:47.75), Di Cola (1:48.10), Proietti Colonna (1:48.60), D’Ambrosio (1:48.80), Marco De Tullio (1:48.84) e Dalla Costa (1:48.92). Sarà una finale B scoppiettante con Ciampi (1:49.28) e Detti (1:49.44) favoriti su Marchello (1:49.53), Magri (1:49.75), Bertoni (1:49.92), Matteo Lamberti (1:50.20), Mosconi (1:50.25) e Ferrazza (1:50.58).