Assoluti nuoto Riccione 2023: grande prova della giovanissima Curtis, bene Burdisso e De Tullio

Si è chiusa la sessione mattutina dei Campionati Assoluti di nuoto Riccione 2023, una domenica 16 aprile in cui si sono svolte diverse batterie e abbiamo avuto diversi risultati indicativi sullo stato di forma dei nostri atleti, molti dei quali a caccia dei pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. Convince Federico Burdisso nei 100 metri farfalla: il suo crono, 52.01, gli permette di conquistare il primo posto e di precedere Piero Codia e Michele Busa. Restando sul versante maschile, sono andate in scena anche le batterie dei 200 metri dorso: qui, a classificarsi primo è stato Lorenzo Mora che, con il suo 2’01.64, si è piazzando davanti a Francesco Lazzari e a Dylan Buonaguro. Nei 200 metri rana, invece, la parziale vittoria delle batterie è andata a Edoardo Giorgetti: 2’13.99 il tempo da lui messo a referto, di poco migliore rispetto ad Alessandro Fusco e Stefano Saladini. Nei 200 metri stile libero, infine, Marco De Tullio ha conquistato il primo posto grazie ad un 1’47.70 e ha rispettato il pronostico della vigilia, precedendo Filippo Megli e Matteo Ciampi.

Per quanto concerne la gare femminili, invece, la mattinata è partita con le batterie dei 100 metri dorso: qui, il primo posto è stato conquistato da Francesca Pasquino, il cui 1’01.53 è stato migliore dei tempi messi a segno da Zofkova Costa De Saint e da Federica Toma. 2’11.01, poi, è stato il crono che ha consegnato la prima piazza ad Antonella Crispino nei 200 metri farfalla, meglio di Alessia Polieri e Ilaria Cusinato. Infine, la classe 2006 Sara Curtis ha dominato i 50 metri stile libero grazie ad un ottimo 25.23, classificandosi davanti alle più esperte Silvia Di Pietro e Costanza Cecconcelli.

100m farfalla uomini – Batterie

1. Federico Burdisso (Aurelia Nuoto asd) 52.01

100m dorso donne – Batterie

1. Francesca Pasquino (In Sport Rane Rosse) 1’01.53

200m dorso uomini – Batterie

1. Lorenzo Mora (Amici Nuoto VVFF Modena) 2’01.64

200m farfalla donne – Batterie

1. Antonella Crispino (Assonuoto Club Caserta) 2’11.01

200m rana uomini – Batterie

1. Edoardo Giorgetti (Circolo Canottieri Aniene) 2’13.99

50m stile libero donne – Batterie

1. Sara Curtis (Team Dimensione Nuoto asd) 25.23

200m stile libero uomini – Batterie

1. Marco De Tullio (Circolo Canottieri Aniene) 1’47.70