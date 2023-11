Assoluti invernali Riccione 2023, Paltrinieri: “Ho lavorato con una mentalità diversa, contento di aver fatto il tempo per l’Olimpiade”

Gregorio Paltrinieri ha analizzato il primo posto, con relativo pass olimpico, negli Assoluti di Riccione 2023: “Ho lavorato tanto con una mentalità diversa. Sono uscito molto scontento dai Mondiali di Fukuoka, dove non ho dimostrato il mio vero valore. Mi sono dato da fare in questa prima parte di stagione. Volevo fare il tempo per l’Olimpiade e ci sono riuscito. Sapevo di essere in grado di fare un 1500 di alto livello. Mi mancava gareggiare e non essere in grado di essere competitivo nella mia gara. Oggi è il primo tassello di una lunga stagione. Abbiamo deciso di saltare gli Europei in vasca corta e gli 800 per andare in Portogallo a provare le condizioni che troveremo alle Olimpiadi. Agli Europei ho fiducia nella nostra squadra”.