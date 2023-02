Nuoto sincronizzato, Minisini e Ruggiero primi nelle eliminatorie del doppio misto a Riccione

Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero guidano la classifica delle eliminatorie della gara di doppio misto, valida per il campionato assoluto di nuoto artistico Bper Banca di Riccione. Gli azzurri hanno chiuso con 269. 2875 punti, 181.5375 per gli elementi e 92.0500 per l’impressione artistica, con oltre 70 punti di vantaggio sulla coppia Codrescu/Mastroianni seconda in classifica.

Queste le parole di Giorgio Minisini, in cui commenta e descrive la prestazione in gara: “La musica è Johnny B. Goode di Chuck Berry e l’dea è quella di usare la musica per trasmettere il nostro sogno che è quello di avere il doppio misto ai Giochi Olimpici. Abbiamo puntato a mettere moltissime difficoltà, anche troppe forse, proprio perchè vogliamo utilizzare questi campionati italiani come banco di prova per vedere fino a dove possiamo spingerci; poi penseremo a sistemare un po’ l’esecuzione per gli aventi internazionali. Le sensazioni sono positive; è un grande cambiamento al quale ci dobbiamo tutti adattare ma è una bella sfida e siamo molto contenti di essere qui ad affrontarla”.