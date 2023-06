Nuoto sincronizzato, Assoluti 2023: trionfo di Savona nella gara a squadre. Callegari lascia con un successo

Nell’ultima giornata degli Assoluti estivi 2023 di sincro a Riccione la RN Savona conquista il titolo a squadre tornando sul tetto d’Italia dopo un Assoluto invernale chiuso la terzo posto. Le biancorosse con la formazione ampiamente rinnovata composta da Andina, Gitto, Macino, Peri, Rizea, Tabbiani, Tissone, Vernice chiudono con 360.0647, davanti alla Busto Nuoto (Cisternino, Gianazza, Macchi, Pedotti, Picozzi, Restelli, A. Torregiani, E. Torreggiani) che dopo il titolo invernale deve abdicare con 355.9647 punti. Terzo gradino del podio per l’All Round con 323.1542. Nella gara femminile Beatrice Callegari si conferma regina incontrastata, lasciando il nuoto artistico con dopo un altro titolo. La 31enne di Castelfranco Veneto olimpica ai giochi di Rio è raffinata, leggera, sensuale e trascinante ed esce dall’acqua raggiante e viene premiata dai giudici 354.1083 ben 14 in più delle eliminatorie. Alle sue spalle Gemma Galli seconda con 326.4042 e Ginevra Marchetti, terza a quota 311.3124.

Per quanto concerne la gara maschile, senza il campione del mondo Giorgio Minisini, a prendersi la scena è Filippo Pelati, che è l’unico a sfondare il muro dei 300 punti con un 304.9500, staccando di cinque lunghezze l’imolese Gabriele Minak (299.9458) e il romano Edoardo Fanton (243.9833). Assenti giustificati gli azzurri Giorgio Minisini, Lucrezia Ruggiero, Linda Cerruti, Isotta Sportelli, Francesca Zunino, Giulia Vernice, Marta Iacoacci, Enrica Piccoli, Carmen Rocchino e Sofia Mastroianni che sono rimasti in collegiale a Savona in preparazione degli European Games, in programma a Cracovia dal 21 al 25 giugno.