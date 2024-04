Nuoto artistico, niente Parigi 2024 per Giorgio Minisini: “Accetto la decisione, lavorerò per migliorare”

Il direttore tecnico Patrizia Giallombardo ha diramato le convocazioni per i collegiali e le attività di preparazione della nazionale di nuoto artistico. Sono 18 gli atleti selezionati, che si divideranno in due gruppi: in nove proseguiranno gli allenamenti a Roma verso le Olimpiadi di Parigi (5-10 agosto), mentre gli altri si raduneranno a Savona verso i campionati europei di Belgrado (10-14 giugno). Nel primo gruppo non c’è Giorgio Minisini, che quindi non farà parte del team Italia di nuoto artistico che parteciperà ai Giochi. Lo ha annunciato il dt Giallombardo, ricordando che “il doppio misto (specialità del campione azzurro, con dieci medaglie iridate e altrettante continentali, ndr) non è nel programma olimpico e che il regolamento consente di convocare solo 8 atleti più una riserva per nuotare gli esercizi tecnico, libero e acrobatico”. Ciò comporta quindi “scelte difficili – aggiunge -. Sarà necessario avere a disposizione atleti al top della condizione, che eseguano le tre routine con coefficienti ancora più alti rispetto al recente passato, evitando penalizzazioni (basemark) determinanti ai fini del punteggio e della classifica. Minisini è un eccellente specialista di singolo e doppio misto. La sua stagione proseguirà coi campionati europei di Belgrado e l’obiettivo di allungare la striscia di successi che l’ha reso un esempio per il movimento internazionale”.

“Accetto la decisione. Comprendo le motivazioni che inducono il direttore tecnico Giallombardo a compiere questa scelta – le parole di Giorgio Minisini riportate dalla Federnuoto – Continuerò a lavorare per migliorare. Resto a disposizione della nazionale. Il prossimo obiettivo è confermarmi ai campionati europei, vincere e alimentare i sogni miei e degli altri nuotatori artistici”. Per la prima volta nella storia gli uomini potranno gareggiare nella competizione a squadre di nuoto artistico ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, dopo che il CIO ha approvato la possibilità di includere un massimo di due atleti maschi per squadra.

CONVOCATI

Collegiale a Roma, presso la piscina del Centro Polivalente della Polizia di Stato dal 5 al 15 aprile

Atlete: Linda Cerruti (RN Savona / Marina Militare), Marta Iacoacci (Aurelia Nuoto / Marina Militare), Sofia Mastroianni (RN Savona / Marina Militare), Enrica Piccoli (Montebelluna Nuoto / Fiamme Oro), Susanna Pedotti (Busto Nuoto / Fiamme Oro), Lucrezia Ruggiero (Aurelia Nuoto / Fiamme Oro), Isotta Sportelli (Aurelia Nuoto / Fiamme Oro), Giulia Vernice (RN Savona / Fiamme Oro), Francesca Zunino (RN Savona / Fiamme Oro).

Lo staff, guidato dal direttore tecnico Patrizia Giallombardo, è composto dal tecnico responsabile degli esercizi di squadra Roberta Farinelli, dal medico Gianfranco Colombo, dallo psicologo Paolo Benini, dalla fisioterapista Stefania Tozzetti, dai preparatori atletici Marcello Coniglio e Silvia Scatola.

Collegiale a Savona, presso la piscina Zanelli dal 7 al 20 aprile

Atleti: Beatrice Andina (RN Savona), Valentina Bisi (Sport Village Pesaro), Beatrice Esegio (Plebiscito Padova), Alessia Macchi (Busto Nuoto), Giorgia Lucia Macino (RN Savona), Giorgio Minisini (Aurelia Nuoto / Fiamme Oro, fino al 27/4), Marta Murru (RN Savona / Marina Militare), Carmen Rocchino (RN Savona / Marina Militare), Sophie Tabbiani (RN Savona).

Lo staff, guidato dal direttore tecnico Patrizia Giallombardo, è composto dai collaboratori tecnici Giovanna Burlando, Ilaria Brandimarte, Simona Chiari, Milena Miteva e Federica Sala, dal medico Anna Cavallero, dalla fisioterapista Nadia Rocca e dal preparatore atletico Davide Torreggiani.