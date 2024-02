Nuoto artistico, Mondiali Doha 2024: Susanna Pedotti in finale con il 6° punteggio nel singolo tecnico

Parte con un’ottima gara di qualificazione il Mondiale di Doha per l’Italia del nuoto artistico, con Susanna Pedotti al via nel singolo tecnico femminile. La giovane milanese, che pochi mesi fa a Fukuoka era riuscita a centrare l’accesso alla finale con il dodicesimo punteggio in quello che era il suo debutto iridato, dimostra di essersi messa alle spalle la tensione della “prima volta”. L’azzurra ha riproposto The dragon Princess by Epic Chinese Orchestra con le coreografie di Stefania Speroni, totalizzando un punteggio di 238.2963 (144.7467 di elementi, 93.5500 di impressione artistica) che le è valso il sesto posto e garantito con scioltezza il passaggio all’atto conclusivo della competizione.

A guidare la classifica c’è il talento della greca Evangelia Platanioti, che ha dominato con 270.1901, quasi sei punti davanti all’austriaca Vasiliki Alexandri (264.5967) e alla canadese Jacqueline Simoneau (260.7500). Poi la cinese Xhu, laa russa che gareggia con bandiera indipendente Vasilina Khandoshka e la nostra azzurra. Si sono garantite l’accesso in finale anche Alavidze, Steenbeek, Bleyer, Arango Estrada, Hoevertsz e Magrupova. Peccato per Jasmine Verbena, rappresentante di San Marino, che è la prima eliminata per un paio di punti.