Volley, VNL maschile 2023: Italia ancora ko, gli Stati Uniti vincono in tre set

Seconda partita e seconda sconfitta in quel di Ottawa per l’Italia del volley maschile, che nella week 1 nella Nations League 2023 è stata sconfitta per tre set a zero dagli Stati Uniti. 15-25, 18-25, 19-25 i parziali in favore del Team USA, che a differenza degli Azzurri si è presentato all’appuntamento con l’organico praticamente completo. Una differenza netta di esperienza, ma che comunque non può togliere il disappunto e l’amarezza per una prestazione davvero sottotono da parte dei ragazzi del ct De Giorgi che non sono mai entrati davvero in partita. Domani, sempre alle 22:30, l’appuntamento contro Cuba per un match sulla carta maggiormente alla portata di questa Italia giovane e “sperimentale”.

La partita ha visto l’Italia inseguire fin da subito nel primo set, con Defalco che ha guidato i suoi al 10-4 dopo pochi minuti. Con Rinaldi unica nota positiva della serata (9 punti alla fine per lui) a tenere gli Azzurri a galla, anche Recine aveva provato ad accorciare a metà parziale sul 9-14. Poi però Averill e Holt hanno scavato il solco definitivo per il 15-25. Copione molto simile nel secondo set: subito 8-4 per gli Usa, che con l’ace di Anderson doppiano anche sul 7-14. C’è sempre Rinaldi a trovare qualche punto, ma la sostanza non cambia con il 18-25 che indirizza definitivamente la contesa. Il terzo set addirittura si apre con un parziale di 9-3, a preoccupare non tanto il risultato quanto l’atteggiamento davvero poco combattivo messo in mostra in alcuni momenti dall’Italia. Nel parziale conclusivo si sveglia Bottolo, che segna cinque punti solo nell’ultimo set. Cambia poco, perchè l’Italia rientra ma alla fine si arrende 19-25.