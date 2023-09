Volley, niente bis Europeo per l’Italia: a Roma arriva il secondo trionfo della Polonia

Niente bis continentale per l’Italvolley maschile. Nella finale degli Europei andata in scena questa sera al Palazzo dello Sport di Roma, gli Azzurri di Ferdinando De Giorgi non riescono a difendere il titolo conquistato due anni fa sulla Slovenia, arrendendosi 0-3 (20-25, 21-25, 23-25) ad una fortissima Polonia. Leon e compagni si prendono la meritata rivincita della finale Mondiale persa lo scorso anno in casa a Katowice contro i nostri, togliendo a Giannelli e compagni la gioia di poter festeggiare un titolo europeo davanti al pubblico di casa.

Una partita in cui l’Italia è sempre stata costretta a rincorrere sin dalle prime fasi gli attacchi precisi di Leon, Huber e Kaczmarek, tutti in doppia cifra di punti. Una sconfitta che fa male ma che non cancella quanto di buono fatto anche quest’estate dalla notra Nazionale e che arriva contro un’altra super potenza attuale del volley mondiale, al suo secondo trionfo Europeo.

PROGRAMMA COMPLETO: DATE, ORARI E TV

TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE

CALENDARIO VOLLEY 2023: TUTTI GLI EVENTI

VOLLEY, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO

PRIMO SET – Gli Azzurri partono contratti, De Giorgi se ne accorge subito e dopo aver perso i primi tre punti della partita chiama immediatamente time-out. Guidati da un Leon perfetto in attacco, la Polonia però non consente ai nostri di respirare un attimo in difesa. La prima fase di partita è gestita nel miglior modo possibile dai nostri avversari, i quali tengono sempre un bel margine di sicurezza sulla nostra Nazionale. Il vantaggio polacco tocca anche il +8 sul 14-22, poi qualcosa cambia con l’ingresso in campo di Sbertoli. L’Italia inizia a reagire e soprattutto inizia a difendere meglio con tre muri di fila che portano lo score dal 17-23 al 20-23. Completare la rimonta, però, è davvero un’impresa impossibile e difatti il primo set va alla Polonia per 20-25.

SECONDO SET – La musica cambia poco nel secondo parziale, in cui quantomeno nella prima parte i nostri riescono a rimanere a contatto. Appena la Polonia prova il primo allungo, sull’8-10 dopo un ace, De Giorgi richiama i suoi in panchina e gli chiede di provare a giocare più rilassati, provando a sciogliersi dalla tensione che li sta bloccando. Una reazione sembra esserci e dall’11-13 arrivano tre punti di fila merito del duo Giannelli-Lavia. Un fuoco di paglia, perché gli avversari riprendono immediatamente in mano il controllo del set e volano via sul 15-20 prima di chiudere 21-25.

TERZO SET – Gli Azzurri partono con un altro piglio: Romanò e un muro vincente ci portano sul 2-0, poi si prosegue sempre avanti fino al 10-6. Purtroppo, però, le disattenzioni sono all’ordine della serata e in un amen la Polonia ripiomba sulla parità. L’Italia in questo set sembra averne di più, ritorna in vantaggio sul Michieletto sul 14-12, poi con Galassi sul 15-13, ma evidentemente non è destino questa sera. Leon firma un grande attacco e poi un servizio lungolinea clamoroso per dare due punti di vantaggio alla sua nazionale sul 18-20. Lavia ci riporta sul 21-21 con due punti consecutivi, poi Kochanowski e un errore di Romanò per il 21-23. La Polonia si regala due match points, l’Italia salva alla grande il primo con un paio di clamorosi salvataggi, ma il secondo è fatale. Niente bis, è medaglia d’argento.