Serie C 2023/24, Triestina sul velluto con la Pro Vercelli. Il Pescara vince con l’Arezzo

Il sabato sera è stato anche di Serie C con gran parte del Girone B che si è esibito con il main event costituto dalla gara fra Pescara ed Arezzo. Non solo Zeman però. Tante sono state le partite che hanno dato esiti molto sorprendenti: per esempio, continua la crisi dell’Entella che cade in casa contro il Sestri Levante o come la vittoria del Torres che continua a stupire contro l’Olbia. Un match anche nel Girone A, ossia quello che ha decretato la vittoria della Triestina contro la Pro Vercelli.

Iniziamo Pescara-Arezzo. Una partitissima quello dell’Adriatico con il Delfino che va subito in vantaggio con Tunjov. Dopo due minuti dal vantaggio, al 12esimo, arriva il raddoppio del Pescara con l’esterno Merola che si invola e mette in rete la palla del 2-0. Non può essere ZemanLandia se nelle partite non ci sia qualche svarione della difesa: per questo, quasi a fine tempo l’Arezzo accorcia grazie all’autogol di Mesik e poi all’alba del secondo tempo è Gucci che fa 2-2. Il gol decisivo dell’incontro lo mette a segno Cangiano con un meraviglioso colpo di testa. Nelle altre partite successo del Sestri Levante contro l’Entella grazie al gol di Pane. Torres che continua a stupire, portandosi al secondo posto in classifica, grazie al roboante 0-3 in casa dell’Olbia. Reti di Scotto (doppietta) e di Liviero. 0-0 fra Gubbio e Fermana. Nel Girone A invece successo della Ternana contro la Pro Vercelli: 2-0 timbrato da Redan e El Azrak