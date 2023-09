Volley, Manfredi: “CT Nazionale Femminile? Velasco una delle opzioni”

Saranno giorni e forse settimane intense per i vertici della pallavolo italiana. Infatti, dopo il Pre Olimpico, la Nazionale Femminile di volley sembra destinata a cambiare Commissario Tecnico. Mazzanti va verso l’addio e uno dei nomi sul tavolo è quello di Julio Velasco che potrebbe guidare Egonu e compagne. Sull’argomento è intervenuto il numero uno della Federazione, Giuseppe Manfredi a Sky Sport.

Le parole di Manfredi: “Julio Velasco è una delle 5-6 ipotesi che stiamo valutando per la nazionale femminile. Quest’anno per quanto riguarda la nazionale femminile è stata una stagione deludente. Dobbiamo cominciare a capire da subito come rimettere in carreggiata tutto il sistema. Dopo l’Europeo non avevamo il tempo materiale per cambiare. Il nuovo allenatore valuterà tutto daccapo, se stanno bene sono tutte convocabili”