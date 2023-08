Volley Europei femminili 2023, Mazzanti: “Contro la Turchia sarà una bellissima semifinale”

L’attesa sta per finire. Nella giornata di domani la Nazionale italiana femminile di volley scenderà in campo al Palais 12 di Bruxelles per affrontare la Turchia nel match valevole per la semifinale degli Europei 2023. Appuntamento alle ore 17:00 con diretta tv su Rai 2 e Sky Sport Summer. Le ragazze di Davide Mazzanti arrivano a questa partita con il vento in poppa dopo la vittoria in scioltezza sulla Francia, ma anche le loro avversarie non scherzano, avendo collezionato sette vittorie in altrettante gare giocate. Le turche negli ultimi due incroci con l’Italia (VNL 2023) hanno sempre vinto in maniera netta.

Il commissario tecnico azzurro Davide Mazzanti, durante il consueto meeting con i media alla vigilia della sfida, ha dimostrato di avere le idee chiare: “Sarà una bellissima semifinale, contro una grande squadra, come la Turchia. Conosciamo bene l’avversario, sappiamo quali sono i suoi punti di forza ma allo stesso tempo siamo consapevoli di quello che dovremo fare. Sarà una partita sicuramente bella da vivere e giocare, da affrontare con la giusta attenzione, mettendo in campo intensità e ritmo”.

“Quanto fatto due anni fa in Serbia, quando conquistammo il titolo europeo, è un qualcosa che porteremo per sempre dentro ma appartiene al passato. Adesso stiamo vivendo una nuova storia che dovrà passare attraverso una semifinale da giocare dando il massimo. La Turchia è una grande squadra, con un’individualità importante che però non rappresenta l’unico pericolo. Vargas è indubbiamente la loro arma principale ma dovremo essere bravi a contenere in generale il loro gioco che negli ultimi mesi è cresciuto davvero tanto”, ha aggiunto Mazzanti.

Sylla: “Consapevoli di ciò che possiamo fare”

Presente all’incontro con i media anche il capitano dell’Italvolley femminile Myriam Sylla: “Non esiste un aspetto specifico per vincere questa partita e sarei bugiarda se ve ne dicessi uno. Loro sono una grande squadra, che in VNL ci ha letteralmente dominato. Noi però oggi siamo un’altra Italia, che, al di là degli innesti, è maturata e ha fatto proprio un modo di giocare su cui stiamo lavorando da maggio. Finora ci siamo espresse molto bene e facendo emergere una grande coesione di squadra che sarà alla base anche dei prossimi impegni. C’è grande rispetto nei confronti delle nostre avversarie, del loro staff, diretto da un allenatore tra i migliori al mondo che conosciamo bene, ma allo stesso tempo siamo anche consapevoli di cosa siamo e di quello che possiamo fare“.

“Stiamo insieme da soli tre mesi per preparare una competizione così importante ma finora la mia esperienza è stata incredibile. Sono molto felice e fiero di allenare una Nazionale così importante. Siamo concentrati per la sfida contro l’Italia, un team pazzesco”, ha detto l’allenatore della Turchia, Daniele Santarelli.