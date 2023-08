Spagna: De La Fuente confermato ct Nazionale maschile, Vilda ancora in bilico

Così come riporta l’Ansa, il presidente ad interim della Federcalcio spagnola, Pedro Rocha, a Montecarlo per il sorteggio dei gironi di Champions, ha assicurato ai cronisti presenti che il ct della Nazionale maschile, Luis de la Fuente, è pienamente riconfermato nel suo incarico. Lo stesso non si può ancora dire dell’allenatore della squadra femminile, Jorge Vilda, sul quale una decisione arriverà la prossima settimana, dopo un faccia a faccia.