Volley, effettuati i sorteggi dei Mondiali Under 21 maschile e Under 19 maschile e femminile

Si sono tenuti oggi, a Losanna, i sorteggi dei prossimi Campionati Mondiali Under 19 maschile e femminile e Under 21 maschile. Il Mondiale Under 19 femminile sarà co-ospitato da Croazia e Ungheria nelle città di Osijek e Szeged dall’1 all’11 agosto. Rispetto al passato quest’anno è aumentato il numero delle squadre partecipanti che passano da 20 a 24. L’Italia, seconda classificata dell’edizione 2021, e gli Stati Uniti, che hanno conquistato il bronzo, insieme ai due paesi ospitanti sono le prime quattro formazioni qualificate all’edizione 2023. A loro si uniranno Perù, Nigeria, Canada, Giappone, Cina, Corea, Thailandia, Egitto, Camerun, Turchia, Germania, Serbia, Polonia, Bulgaria, Argentina, Brasile, Cile, Repubblica Dominicana, Portorico e Messico. Le 24 nazionali che parteciperanno alla competizione sono state suddivise in 4 gironi. Le azzurrine di Michele Fanni, che detengono anche il titolo di campionesse europee, sono state inserite nella Pool C e affronteranno Brasile, Thailandia, Perù, Canada e Bulgaria.

Questa la composizione dei gironi:

Pool A: Ungheria, Egitto, Camerun, Cina e Cile

Pool B: Croazia, Turchia, Repubblica Dominicana, Portorico, Nigeria e Germania

Pool C: Italia, Brasile, Thailandia, Perù, Canda e Bulgaria

Pool D: Stati Uniti, Serbia, Polonia, Messico, Giappone, Corea

Il Mondiale U19 maschile si svolgerà a San Juan, in Argentina, dal 2 all’11 agosto e, alla competizione, parteciperanno 20 squadre: Argentina, Giappone, Iran, India, Corea, Nigeria, Egitto, Italia, Francia, Bulgaria, Serbia, Slovenia, Belgio, Brasile, Colombia, Cile, Stati Uniti, Messico, Porto Rico e Costa Rica. Nel corso del sorteggio, tenutosi oggi pomeriggio a Losanna, le 20 nazionali che parteciperanno alla rassegna iridata sono state suddivise in 4 gironi. Gli azzurrini di Michele Zanin, campioni d’Europa in carica, sono stati inseriti nella Pool D e giocheranno con Brasile, Belgio, Messico e Cile.

Queste le composizioni dei gironi:

Pool A: Argentina, Egitto, Stati Uniti, Serbia, Costa Rica

Pool B: Bulgaria, India, Giappone, Francia, Slovenia

Pool C: Iran, Nigeria, Colombia, Portorico, Corea

Pool D: Italia, Brasile, Belgio, Messico, Cile.



Il campionato mondiale U21 maschile è in programma a Manama in Bahrain dal 7 al 16 luglio. Il gruppo delle 16 squadre partecipanti comprende, oltre all’Italia campione del mondo in carica, Polonia, Bahrain, Iran, India, Egitto, Tunisia, Brasile, Argentina, Stati Uniti e Messico, Belgio, Bulgaria, Canada, Repubblica Ceca e Thailandia. Le 16 nazionali sono state suddivise in 4 gironi. Gli azzurrini di Matteo Battocchio, che detengono anche il titolo di campioni europei, sono stati inseriti nella Pool B e incontreranno Brasile, Egitto e Messico.

Queste le composizioni dei gironi:

Pool A: Bahrain, Iran, Thailandia e Tunisia

Pool B: Italia, Brasile, Egitto, Messico

Pool C: Polonia, Bulgaria, Canada, India

Pool D: Argentina, Belgio, Repubblica Ceca e Stati Uniti