Moto3, risultati e classifica prove libere 2 GP Argentina 2023: Sasaki il più veloce

Ayumu Sasaki è il più veloce al termine delle prove libere 2 di Moto3 al GP di Argentina 2023 a Termas de Rio Hondo: ecco di seguito i risultati e la classifica di questa sessione di FP2 che ha visto i piloti girare quando in Italia è già tardo pomeriggio. A far registrare il miglior tempo è dunque il pilota giapponese in 1.48.597, alle sue spalle Moreira, Masia, Suzuki, quindi il duo azzurro Nepa-Bertelle, e ancora Toba, Alonso, Ogden e Holgado a chiudere i primi dieci. Di seguito ecco i risultati con la top-10 odierna. A seguire Moto2 e poi la MotoGP, sempre con le seconde libere.

RISULTATI FP2 MOTO3 ARGENTINA

1 A. SASAKI 1:48.597

2 D. MOREIRA +0.186

3 J. MASIA +0.243

4 T. SUZUKI +0.593

5 S. NEPA +0.783

6 M. BERTELLE +0.832

7 K. TOBA +0.885

8 D. ALONSO +0.924

9 S. OGDEN +0.960

10 D. HOLGADO +0.963