Volley, De Giorgi e Mazzanti confermati come CT delle rispettive Nazionali

Il Consiglio Federale della Fipav ha deciso di confermare Ferdinando De Giorgi e Davide Mazzanti sono stati confermati rispettivamente ct della Nazionale maschile e femminile. La decisone del nostro Consiglio Federale nasce del lavoro e della fiducia in esso che la nostra Federazione ripone nei due Commissari Tecnici.

Nel corso del Consiglio Federale, che si è svolto mercoledì 22 marzo in quel di Genova, si è deciso di confermare De Giorgi come CT della Nazionale maschile e Mazzanti come CT della Nazionale femminili. Non solo ciò è stato deciso: deciso che nella prossima stagione il Club Italia parteciperà al campionato di B1, partendo con un nuovo percorso di lavoro. È stato assegnato al Comitato Regionale Emilia Romagna l’organizzazione del Trofeo delle Regioni di Beach Volley 2023, che si svolgerà a Cesenatico. Inoltre, si è deliberato un percorso di collaborazione con il Gruppo Sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato per lo sviluppo del beach volley. Il presidente della Fipav, Giuseppe Manfredi, ha infine ribadito la volontà di portare una delle nazionali maggiori a Genova, sperando che nei prossimi anni sia disponibile un impianto di gioco idoneo