Argentina, Messi: “Ho sognato questo momento per tutta la vita, godiamocelo”

Leo Messi ha preso la parola in occasione del match tra Argentina e Panama di scena al Monumental, il primo dopo lo storico trionfo in Qatar della Selecciòn: “Ho sognato questo momento per tutta la vita. Godiamocelo perché non so quanto ci vorrà per tornare a vincere un altro Mondiale“. La Pulce ha poi aggiunto: “Voglio dedicare un pensiero a tutti i compagni di squadra che ho avuto nella mia carriera ma che non sono riusciti a vincere il Mondiale. Hanno dato il 100% e meritano il riconoscimento“.