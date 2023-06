VNL maschile 2023, terza sconfitta per l’Italia: a Rotterdam vince la Polonia in quattro set

L’Italia chiude con una sconfitta la sua seconda settimana di VNL maschile 2023 a Rotterdam, in quattro set dalla Polonia. Un match a tratti davvero piacevole e con giocate d’alta qualità da ambo le parti, in cui gli Azzurri di De Giorgi pagano qualche errore di troppo – specialmente al servizio – nel corso dei primi due set, persi entrambi nonostante l’equilibrio in campo. La Polonia perde un po’ di concentrazione nel terzo parziale, ma nel quarto poi torna ad ingranare e chiude 3-1 (25-19, 28-26, 18-25, 25-20). La settimana resta positiva per la nostra Nazionale, con un bilancio di tre vittorie e una sola sconfitta.

LA PARTITA – Primo set subito di assoluto livello, con difese spettacoli da un lato e dall’altro. Gli azzurri, però, nella prima fase dell’incontro incappano in qualche errore di troppo alla battuta che permette agli avversari di rimanere sempre a contatto nonostante un attacco ancora non troppo performante. Con il passare dei minuti questo ingrana ed è la Polonia ad allungare, toccando il massimo vantaggio prima sul 15-18 dopo l’ace di Leon. Con un primo tempo di Russo e con un errore al servizio dei polacchi i nostri restano in scia fino al 19-21, poi arrivano quattro punti di fila che consegnano il set alla squadra di Nikola Grbic.

La Polonia inizia bene anche il secondo parziale, sfrutta ancora qualche errore di troppo dei nostri e con un muro di Fornal su Romanò tocca i quattro punti di vantaggio sul 10-14. Qui arriva la reazione degli uomini di De Giorgi, proprio con Romanò alla battuta. L’opposto di Piacenza cerca sempre Leon in ricezione e fa partire una striscia di quattro punti che riporta l’Italia in parità sul 14-14. I polacchi scappano di nuovo sul 15-18, ma un paio di ottimi punti di Anzani e un muro di Giannelli restituiscono di nuovo la parità. Ne nasce un finale di set molto equilibrato, in cui Michieletto e compagni non riescono a sfruttare due palle set e finiscono per cedere 26-28 al termien dell’ennesimo scambio interminabile.

Calo di concentrazione fatale ad inizio terzo set per i polacchi, che vanno subito sotto 4-0 e non riescono mai effettivamente a rientrare in corsa. Gli azzurri mantengono sempre un buon margine di vantaggio e nella fase centrale del parziale sale in cattedra un Michieletto in formato deluxe che permette la fuga definitiva dei suoi che chiudono 25-18.

La quarta frazione nasce e si sviluppa nella sua prima parte in maniera equilibrata, con nessuna in grado di mettere a segno un mini-allungo. Questo fino all’11-11, quando un ace di Kochanowski regala il primo strappo alla Polonia. L’italia resiste fino al 14-16, poi subisce un parziale di cinque a zero che la fa sprofondare sotto di sette lunghezze. Un accenno di rimonta non basta e la Polonia, con un altro ace del solito Kochanowski chiude 25-20 e si aggiudica il match.