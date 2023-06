VNL maschile 2023, Recine: “Dobbiamo alzare l’asticella”

Lo schiacciatore azzurro Francesco Recine ha parlato così dopo la sconfitta dell’Italia, per 3-0 contro l’Argentina, all’esordio in Nations League. ”L’Argentina ha spinto nei punti più importanti, nel fine set nei primi due parziali. Mi è sembrato di rivivere la prima partita con la Francia dell’anno scorso, un po’ tesi, dovevamo essere più sciolti. Nel terzo set si è spenta la luce, dobbiamo riscattarci nei prossimi giorni, avremo di fronte squadre toste, ma sono fiducioso, lo scorso anno abbiamo preso il ritmo giocando. Nei primi due set siamo stati sopra, qualcosa di buono quindi l’abbiamo fatto. Domani pausa, lavoreremo per riprendere il ritmo, e giovedì gli USA, dovremo alzare l’asticella”, le parole di Recine.

Il libero azzurro Fabio Balaso, invece, ha commentato la sconfitta in questo modo. “Oggi ho visto un’Italia che nei primi due set ha fatto un buon gioco, nei momenti più importanti l’Argentina ha spinto, abbiamo mancato di incisività in quei momenti. Dovevamo essere più cinici in attacco. Nel terzo set abbiamo abbassato la testa, ma ora dobbiamo pensare già alla prossima. Guardando al lavoro fatto in questo mese credo dobbiamo trovare più continuità in battuta, abbiamo sbagliato un po’ troppo. Per il resto partita dopo partita si cresce, questo ci servirà per crescere, ora pensiamo alla prossima”.