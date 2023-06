VNL femminile 2023, Mazzanti: “Contro la Cina grande vittoria di squadra”

L’Italia ha conquistato uno splendido successo in cinque set contro la Cina nell’ultima sfida della Week 2 della fase preliminare della Volleyball Nations League (VNL) femminile 2023. “Nei primi due set ero arrabbiatissimo, perché abbiamo giocato molto bene ma non riuscivamo a concretizzare quanto prodotto – ha ammesso il ct azzurro Davide Mazzanti al termine della sfida – Abbiamo sprecato tanto e avevamo la sensazione che avremmo perso un’occasione. Muro difesa ottimo, buone cose in attacco eppure non riuscivamo ad essere concreti in contrattacco per via di alzate sbagliate o scelte azzardate. Poi abbiamo giocato bene, a tratti benissimo, ma l’infortunio di Sylvia (Nwakalor ndr) poteva rigirare l’inerzia della partita costringendoci ad adattarci con Adhu (Malual) e Squarcini che però ci hanno dato risposte importanti uscendo dalla panchina”.

“Sono felice perché è stata una vittoria di squadra vera con D’Odorico, Gennari, Degradi, Malual e Squarcini che hanno saputo alzare ulteriormente il livello – aggiunge ancora Mazzanti – . Questo è importante per noi, al di là della classifica, perché oggi le ragazze hanno tirato fuori tutto il loro talento. Adesso è presto per parlare di Finals: c’è una week ancora da giocare che potrebbe regalare risultati imprevedibili. Noi dobbiamo continuare a spingere, recuperare, perché sono stati cinque giorni molto intensi, e poi metterci a lavorare per sistemare quello che ancora non funziona nel nostro gioco”.