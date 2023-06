Cagliari in Serie A, Giulini festeggia a una settimana dalla promozione: “Per non dimenticare”

Il Presidente del Cagliari, Tommasi Giulini, ha voluto ricordare ad una settimana esatta dalla promozione, il successo del club rossoblù neopromosso. “Una settimana fa a quest’ora stavamo sognando questo…Per non dimenticare troppo in fretta”.

Una settimana fa a quest’ora stavamo sognando questo… Per non dimenticare troppo in fretta ❤️💙 pic.twitter.com/iyGzGLyWaB

