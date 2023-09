Tabellone quarti di finale Europei maschili volley 2023: gli accoppiamenti

Il tabellone dei quarti di finale degli Europei maschili di volley 2023, in corso di svolgimento fino a sabato 16 settembre tra Italia, Bulgaria, Macedonia del Nord ed Israele. Archiviati i gironi, le squadre ancora in gioco si sono sfidate in un primo turno ad eliminazione diretta ed ora le otto compagini rimaste si incontrano in nuove partite da dentro o fuori. Chi perde poi saluta il torneo continentale, chi vince invece si sposta a Roma per lottare per le medaglie. Gli uomini di Fefé De Giorgi, vincitori del girone A a punteggio pieno, vanno a caccia di un posto nella top 8 per continuare a sognare e provare a difendere il titolo vinto due anni fa. Chi accederà alle semifinali e rimarrà in corsa per il trofeo? Di seguito, il tabellone con tutti gli accoppiamenti del secondo turno ad eliminazione diretta degli Europei maschili di volley 2023 aggiornato in tempo reale.

Tabellone quarti di finale Europei maschili volley 2023

A Varna (Bulgaria)

Vincente Slovenia/Turchia vs Vincente Portogallo/Ucraina (QF3)

Vincente Francia/Bulgaria vs Vincente Romania/Croazia (QF4)

A Bari (Italia)

Vincente Italia/Macedonia del Nord vs Vincente Olanda/Germania (QF1)

Vincente Polonia/Belgio vs Vincente Serbia/Repubblica Ceca (QF2)