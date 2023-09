Eurovolley 2023, Malagò: “Mattarella? Onorati della presenza nella finale contro la Polonia”

“Con la Francia è stato uno spot assoluto non solo per la pallavolo, ma per tutto lo sport. Tutta la coreografia del pubblico, molta sportività da ogni punto di vista e i richiami dello speaker che ricordano sempre certi messaggi culturali e di comportamento”. Cosi Giovanni Malagò, presidente del Coni, a margine di un evento al Circolo Canottieri Aniene. “Davanti avevi la Francia, squadra che è campionessa olimpica. Mattarella sarà alla finale? Il presidente ci onora della sua presenza ed è un motivo in più di orgoglio”, conclude Malagò.