Mountain bike, Coppa del Mondo XCO Minas Gerais 2024: vittoria per Andreassen, Avondetto 10°. Braidot ritirato

I risultati della seconda tappa della Coppa del Mondo XCO di Mountain Bike, andata in scena sul tecnico tracciato brasiliano di Minas Gerais. La prova maschile Elite ha visto la prima vittoria a questo livello del danese Simon Andreassen, che in un finale in volata ha avuto la meglio sul francese Victor Koretzky, sul sudafricano Alan Hatherly e sullo svizzero Filippo Colombo. Rammarico soprattutto per il transalpino Koretzky, vittima di un salto di catena quando sembrava avviato a bissare il successo ottenuto nella giornata di ieri in XCC. Sesto posto per il fuoriclasse elvetico Nino Schurter, alle spalle dell’altro francese Jordan Sarrou. In casa Italia altra bella prestazione del giovane Simone Avondetto, che chiude decimo pagando a sua volta una foratura nelle fasi calde della gara. Appena dietro l’altro azzurro Juri Zanotti, che chiude undicesimo. Nadir Colledani chiude in trentatreesima posizione, mentre Daniele Braidot è 52°. Non hanno concluso la prova Filippo Fontana e Luca Braidot.

La gara femminile Elite, con 59 ragazze al via, ha visto la vittoria di Hayley Batten. La statunitense si è imposta staccando tutte nel corso dell’ultimo giro e chiudendo con 17 secondi di vantaggio sulla svedese Jenny Rissveds e 40″ sulla connazionale Savilia Blunk. Stavolta niente exploit per l’Italia: Chiara Teocchi, quarta la settimana scorsa, non è andata oltre il 21° posto su un percorso molto più tecnico e lento. Meglio di lei hanno fatto Greta Seiwald e Martina Berta, staccate di 7 secondi l’una dall’altra e rispettivamente al 13° e 14° posto. Infine Giada Specia ha chiuso in ventiquattresima posizione.

Nella prova riservata alle ragazze Under 23 altra vittoria per la tedesca Kira Bohm, che si conferma rivelazione di questa prima parte di stagione bissando il successo di una settimana fa a Mairipora. L’atleta del Cube Factory Team ha preceduto di 12 secondi la canadese Emily Johnston, mentre al terzo posto si è piazzata l’azzurra Valentina Corvi che dopo aver ceduto nell’ultimo giro è arrivata sul traguardo con un distacco di 36 secondi dalla vincitrice. Più indietro le altre due italiane in gara: Lucia Bramati ha chiuso al 18° posto, mentre Nicole Pesse si è classificata in 23° posizione.