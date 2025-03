La MotoGP è iniziata con la doppia vittoria di Marc Marquez intanto arriva un annuncio che riguarda anche Valentino Rossi: il momento è perfetto

Ritorno con il botto per la MotoGP. A farlo è Marc Marquez che dà un segnale chiarissimo alla concorrenza: pole, vittoria nella sprint, trionfo della gara e candidatura fortissima per il titolo.

Il campionato sarà lungo, ma lo spagnolo ha tutta l’intenzione di viverlo da protagonista per riprendersi un titolo che gli manca dal 2019. Sarebbe il suo nono mondiale, una cifra che gli consentirebbe di agguantare Valentino Rossi, suo acerrimo rivale in pista e fuori pista. Il Dottore continua ad essere presente nel paddock anche ora che non corre più in moto.

Presenza importante con la VR46 che da quest’anno è il team satellite della Ducati, tanto da poter disporre di una moto 2025 con Di Giannantonio. Corre, invece, con la moto dello scorso anno Franco Morbidelli che ha però impressionato nel primo weekend di gara: dopo aver chiuso la sprint al quinto posto è riuscito a migliorarsi nella gara domenicale arrivando quarto, dopo essere partito nono per le tre posizioni di penalizzazione ricevute per l’equivoco durante le prive con Bagnaia.

Proprio il pilota italo-brasiliano commenta il suo approdo alla corte di Valentino Rossi, lui che è stato uno dei primi piloti ad essere lanciati dalla Academy del Dottore.

Valentino Rossi, Morbidelli è convinto: “Il momento perfetto”

Prima delle due gare dello scorso fine settimana, Franco Morbidelli si è soffermato sul suo arrivo nel team che fa riferimento a Valentino Rossi, spiegando come tutto sia stato fatto al momento giusto.

L’ex Yamaha, lo scorso anno alla Pramac, ha affermato: “Sento che è un momento speciale che sta per chiudersi. Il mio percorso è stato diverso rispetto agli altri piloti dell’Academy. Corro nel team di Valentino Rossi nel momento perfetto: sono maturo ed ho fiducia nella moto“.

Non c’è solo questo per Morbidelli che può contare sul sostegno diretto anche della Ducati: “Ci segue in maniera diretta, per un trattamento ufficiale. Tutti sono sono gasati e contenti. I ragazzi sono felici di far parte del team di Valentino Rossi. Sto vivendo la situazione perfetta“.

Una situazione che, si augura Morbidelli, potrà portare a soddisfazioni importanti nel corso della stagione. Dopo aver sfiorato il podio al debutto, il pilota spera di poter presto cogliere frutti più preziosi di un semplice quarto posto.