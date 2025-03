La rivelazione sul ‘Dottore’ “Per due mesi non venne mai a trovare la famiglia. Si sentiva in colpa”

La confessione drammatica chiama in causa Valentino Rossi. Il ricordo di ciò che era, di quello di terribile che è successo quel giorno. Quel maledetto giorno che ha cambiato la vita di tanti, in primis del papà e poi di chi gli ha voluto un bene dell’anima. E forse ha cambiato pure la vita del ‘Dottore’: “Da allora non è stato più lo stesso”.

A ‘Il Secolo XIX’ ha parlato a cuore aperto Carlo Pernat, figura gigantesca del motomondiale. Dirigente, procuratore, oggi opinionista lontano dal paddock perché il professor Matteo Bassetti gli ha impedito di volare a causa di un enfisema.

Della sua lunga e bella intervista, rilasciata alla vigilia del primo Gran premio del 2025 in Thailandia (quello MotoGP lo ha vinto Marc Marquez), rimangono soprattutto le parole in ricordo e omaggio di Marco Simoncelli, il pilota morto al GP di Malesia nel 2011:

“Il suo sorriso è quello che mi manca di più – ha raccontato Pernat – Quando è morto, ho vissuto per due mesi a casa sua, coi genitori.

La morte di Simoncelli, secondo Pernat, ha cambiato la vita di Rossi. Il nove volte campione del mondo e il pilota di Cattolica erano molto amici. Poi fu Valentino a dargli l’ultimo colpo con la ruota.

“Per due mesi non venne mai a trovare la famiglia – ha svelato Pernat – Siccome l’ultimo colpo con la ruota glielo diede lui, si sentiva in colpa di averlo ucciso: da allora non è stato più lo stesso, secondo me se lo sta portando ancora dietro“.

Sui social, X e non solo il ricordo di Simoncelli è palpabile.

I just want you to know that it’s the birthday of Marco Simoncelli, he was my childhood rider pic.twitter.com/iIi78bibxN

— i pushed really really hard like a bastard (@B3stial3) January 20, 2025