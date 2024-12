Caos in Bundesliga nei minuti conclusivi del match tra Union Berlino e Bochum. La partita è stata infatti interrotta dall’arbitro Petersen al terzo minuto di recupero e allo Stadion An der Alten Försterei i giocatori sono stati riportati negli spogliatoi per la loro incolumità. Questo perché sono sorti diversi tafferugli sugli spalti, sul punteggio di 1-1 al 93′, ed è cominciato un lancio di oggetti sul terreno di gioco. Sfortuna e fato hanno voluto che uno di questi colpisse il portiere ospite Patrick Drewes alla testa. L’estremo difensore si è accasciato ed è stato subito soccorso, prima dai compagni di squadra, quindi dai sanitari del club. Le medicazioni durano a lungo, diversi minuti in cui non manca la preoccupazione, per fortuna il portiere non ha riportato gravi conseguenze.

Grave però è quanto accaduto e così l’arbitro ha deciso di fermare il gioco, interrompendo la partita quando mancano alcuni minuti di recupero da giocare, e ha chiesto alle due squadre di fare il proprio rientro negli spogliatoi. Dall’altra parte dello stadio rispetto al punto del misfatto, i tifosi ospiti hanno cantato “Vittoria a tavolino”. Dopo una ventina di minuti, le squadre sono tornate in campo su autorizzazione dell’arbitro e del delegato della lega calcio tedesca, a quel punto il portiere non era più in grado di riprendere il gioco ed erano finiti i cambi, pertanto è andato in porta un giocatore, Philipp Hoffman. Da sottolineare però come le due squadre abbiano semplicemente fatto scorrere il tempo di recupero, probabilmente di tacito accordo, senza giocare questi ultimi istanti di match. Per l’Union Berlino, nonostante l’1-1 verrà omologato, c’è il rischio della sconfitta a tavolino.

IL VIDEO DI QUANTO ACCADUTO A BERLINO

Dagli spalti sono stati diffusi video di quanto accaduto allo stadio di Berlino. In sostanza, il portiere era appena stato ammonito per perdita di tempo e i tifosi dell’Union Berlino si sono scagliati nei suoi confronti con fischi e insulti. Qualcuno ha però esagerato e ha lanciato un accendino sul terreno di gioco, andando a colpire sul capo proprio l’estremo difensore. Drewes si è subito toccato la testa dolorante e sono scattati i soccorsi.

Ein geworfenes Feuerzeug aus dem Union-Block streift Drewes am Kopf. Er geht zu Boden und fasst sich an den Kopf. Die Betreuer eilen zur Behandlung auf den Platz.#FCUVfL pic.twitter.com/XF2yEvYl0j — Absatzkick (@absatzkick) December 14, 2024

I RISULTATI DEL POMERIGGIO IN BUNDESLIGA

Nel frattempo, si sono giocate – e in questo caso concluse – altre partite in Bundesliga. Il Bayern Monaco a sorpresa ha perso la prima partita stagionale in campionato, venendo battuto dal Magonza per 2-1. Una sconfitta in trasferta che comunque non incide sulla classifica della capolista, i bavaresi infatti restano in testa con 33 punti. Nelle altre partite, colpo del Bayer Leverkusen campione di Germania in carica sul campo dell’Augusta e netto successo del Borussia Monchengladbach in casa contro il Kiel per 4-1.