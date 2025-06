Quello vissuto da Pecco Bagnaia e da tutti i suoi tifosi è stato un momento di grande spavento: lo ha quasi colpito.

Niente MotoGP in questo weekend: i protagonisti della classe regina saranno di nuovo in scena il prossimo fine settimana in Catalogna sul circuito Ciudad del Motor de Aragon. Lo scorso anno su questo tracciato la vittoria è andata a Marc Marquez con la Gresini Racing: non a caso è proprio il campionissimo spagnolo – che ora corre con la Ducati ufficiale – il grande favorito per la prossima gara.

Lo scorso weekend a Silverstone ha consentito a Marc Marquez di consolidare il suo primato in classifica piloti e allungare soprattutto sul suo rivale più accreditato, Pecco Bagnaia. In Inghilterra il pilota torinese ha vissuto un altro fine settimana da incubo dopo quello precedente a Le Mans: solo sesto nella Gara Sprint e costretto al ritiro nel Gran Premio.

Fortunatamente la caduta non ha causato conseguenze al due volte iridato, anche se proprio quel momento ha fatto vivere momenti di grande spavento a tutti i tifosi di Bagnaia. Non solo: anche un altro protagonista della MotoGP ha avuto tanta paura nell’istante in cui Pecco è finito a terra.

Terrore Bagnaia: lo spavento è stato enorme, il racconto è da brividi

Alex Rins, in un’intervista rilasciata a Speedweek, ha raccontato nel dettaglio cosa è successo: “L’episodio con Pecco è stato terrificante – spiega il 29enne di Barcellona, attualmente 17esimo in classifica piloti con 26 punti – Quando è caduto, l’ho quasi colpito alla parte superiore del corpo. Di conseguenza, ho perso molte posizioni. È stato davvero spaventoso”.

Rins ha rischiato davvero di colpire Bagnaia dato che si trovava appena dietro al pilota della Ducati. Solo per pura fortuna l’impatto non è avvenuto: Pecco non ha quindi riportato alcuna conseguenza dalla caduta ed è pronto a dare battaglia in Catalogna per provare a ridurre un po’ la distanza in classifica dai fratelli Marquez.

Al momento l’otto volte campione del mondo ha un vantaggio di 24 punti su suo fratello Alex Marquez e addirittura 72 su Pecco Bagnaia. La stragrande maggioranza degli appassionati di MotoGP è convinta che Marquez non si lascerà scappare l’occasione di tornare a vincere un Mondiale e soprattutto di eguagliare i nove titoli vinti dal suo grande rivale Valentino Rossi. Bagnaia proverà comunque a dare il meglio di sé nelle prossime gare per non lasciare nulla di intentato.