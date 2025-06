Sono stati assegnati oggi, domenica 1 giugno, al Palalovato di Gorle, i titoli relativi ai Campionati Nazionali Assoluti di Aerobica.

Oggi, domenica 1° giugno, nella cornice del Palalovato di Gorle, con l’organizzazione della società locale dell’Aerobica Evolution del presidente Fausto Oberti, sono andati in scena i Campionati Assoluti di Ginnastica Aerobica, accompagnati da quattro competizioni a corredo: il Trofeo delle Regioni, il Trofeo Aerodance, il Trofeo MAA e il Gran Premio d’Estate.

