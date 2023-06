Pagelle sprint race MotoGP GP Italia Mugello 2023: doppietta azzurra e dominio Ducati

Le pagelle della sprint race del GP di Italia 2023 di MotoGP, sesto appuntamento del Mondiale andata in scena sull pista del Mugello. Gara non particolarmente ricca di emozioni, ad eccezione di un paio di giri in cui la pioggia sembrava poter scombinare i piani. Poi il sole è tornato a splendere sul circuito e Pecco Bagnaia è riuscito a gestire senza patemi la seconda fase di gara, andando così a conquistare il terzo successo nel uovo format inaugurato in questa stagione.

ORDINE DI ARRIVO

LA CLASSIFICA PILOTI AGGIORNATA

FRANCESCO BAGNAIA voto 9 Gara gestita alla perfezione dal campione iridato in carica, che fa gara di testa quasi in tutti gli undici giri da percorrere. Unico momento di difficoltà quando iniziano a cadere le prime gocce di pioggia, ma in quel frangente è bravo a non prendersi rischi, a costo di perdere la prima piazza per un paio di giri. Poi, scampato il pericolo, torna a dominare.

MARCO BEZZECCHI voto 8.5 Altra ottima prova per il pilota del Mooney VR46 Team. Partito in sesta posizione riesce a guadagnare giro dopo giro sugli avversari e non molla un centimetro anche nei confronti di Bagnaia, arrendendosi solo negli ultimi metri.

DUCATI voto 10 Al Mugello non è di certo una novità, ma ancora una volta abbiamo avuto la dimostrazione di come non ci sia storia quest’anno. Un passo gara che niente ha a che vedere con le altre moto. Nelle prime cinque posizioni cinque Ducati: un dominio.

JORGE MARTIN voto 7.5 Splendido avvio di gara dello spagnolo, che nei primi giri dà filo da torcere più o meno a chiunque. Cala un po’ nella seconda parte di gara, ma va a prendersi un altro podio e il terzo posto nella classifica generale.

MARC MARQUEZ 6.5 Fa il possibile con una moto che semplicemente in gara non può competere con le Ducati. Pur senza errori da sottolineare, lo si vede giro dopo giro perdere posizioni e scalare dalla seconda piazza in griglia fino alla settima al traguardo.

ENEA BASTIANINI 6.5 Un voto e un risultato che si spera possano dare fiducia all’azzurro. Aveva dichiarato di voler entrare nei primi 10 e riesce a conquistare la nona posizione e soprattutto il primo punto in un Mondiale finora sfortunato. .