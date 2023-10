Pagelle MotoGP GP Indonesia 2023: un capolavoro firmato Bagnaia. Martin si dimostra umano

Le pagelle del Gran Premio d’Indonesia, quindicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP in scena al Mandalika Circuit. Succede davvero tutto quello che non ci si attendeva quest’oggi e il Mondiale 2023 potrebbe aver preso una piega decisamente interessante per Pecco Bagnaia. Il pilota approfitta dell’errore di Martin e pone fine al suo periodo di crisi nel modo migliore, ovvero tornando al successo nella gara in cui probabilmente nessuno se lo aspettava.

PECCO BAGNAIA: Voto 10 – Lo si nota sin dal primo giro: è un Pecco diverso da quello di ieri e delle ultime settimane. Il Campione del Mondo in carica scende in pista con tutta la determinazione possibile per mettere a segno una clamorosa rimonta dalla tredicesima posizione e ci riesce. Poi serve anche un po’ di fortuna perché senza la caduta di Martin ci sarebbe stato probabilmente poco da fare, ma è il bello del motorsport. Con una rinnovata fiducia e il +18 in classifica ora ci attendiamo questo Pecco da qui alla fine.

JORGE MARTIN: Voto 5 – Il pilota spagnolo parte in maniera straordinaria e dopo la prima curva è già in testa. Sembra di vedere un film più volto andato in onda nel corso delle ultime gare, con la sua Ducati clienti che fa il vuoto e involata verso un altro successo. Poi, l’errore. Perde l’anteriore, scivola e si ritrova a terra mentre stava dominando il GP. Si dispera per diversi minuti Martin, e fa bene. Questo ‘zero’ in classifica è pesantissimo.

MARCO BEZZECCHI: Voto 9 – Vale quanto scritto ieri e anche di più. Reduce da un intervento chirurgico alla clavicola fa una gara straordinaria per intensità e caparbietà. Lotta giro dopo giro, fino alle ultime curve, quando riesce a superare Binder e prendersi la quinta posizione.

MAVERICK VINALES e FABIO QUARTARARO: Voto 8 – Bravissimi entrambi sin dalla prima parte di gara e in grado di dare vita a un interessante duello nella fase finale. Podio meritatatissimo per entrambi. Ed è bello rivedere un Quartararo così competitivo.

FABIO DI GIANNANTONIO: Voto 8.5 – Senza dubbio la migliore prestazione della stagione per il pilota romano che chiude in quarta posizione e soprattutto si mette in mostra in vista della prossima stagione, dato che è stato sacrificato dal Team Gresini per fare spazio a Marquez.