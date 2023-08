MotoGP GP Gran Bretagna 2023, risultati e classifica: Aleix Espargaro beffa Bagnaia

Aleix Espargaro su Aprilia conquista la vittoria nel Gran Premio di Gran Bretagna 2023 di MotoGP davanti alla Ducati di Francesco Bagnaia e alla KTM di Brad Binder. Quarto posto per un’altra Aprilia, quella di Miguel Oliveira, che precede Maverick Vinales. Caduta per Marco Bezzecchi, che non prende punti, mentre Jorge Martin taglia il traguardo in sesta posizione e torna secondo nel Mondiale.

LE PAGELLE

Pronti via Jack Miller prende subito la testa della corsa, ma ben presto deve cedere il passo a Francesco Bagnaia, che prova ad andare in fuga. Il campione del mondo in carica viene tallonato da Marco Bezzecchi che, nel tentativo di restargli incollato, cade e getta via dei punti pesanti in ottica Mondiale. Con il passare dei giri le due Aprilia di Aleix Espargaro e Maverick Vinales recuperano terreno arrivando a ridosso di Bagnaia, mentre al centro del gruppo si accende la lotta per la sesta posizione. A circa sei giri dal termine arriva qualche goccia di pioggia, che crea scompiglio in pista rimescolando le carte. Diversi piloti, come Marc Marquez ed Enea Bastianini, cadono, mentre la testa della classifica si ricompatta. Nel giro finale Bagnaia viene infilato da Aleix Espargaro, che riporta l’Aprilia al successo.

ORDINE DI ARRIVO GP GRAN BRETAGNA

Aleix Espargaro (Aprilia) Francesco Bagnaia (Ducati) Brad Binder (KTM) Miguel Oliveira (Aprilia) Maverick Vinales (Aprilia) Jorge Martin (Ducati) Luca Marini (Ducati) Jack Miller (KTM) Johann Zarco (Ducati) Raul Fernandez (Aprilia) Augusto Fernandez (KTM) Pol Espargaro (KTM) Fabio Di Giannantonio (Ducati) Fabio Quartararo (Yamaha) Franco Morbidelli (Yamaha) Takaaki Nakagami (Honda) Iker Lecuona (Honda)

OUT

Enea Bastianini (Ducati)

Marc Marquez (Honda)

Marco Bezzecchi (Ducati)

Alex Marquez (Ducati)

Joan Mir (Honda)