Pagelle MotoGP GP Argentina 2023: Bezzecchi è un cannibale, Bagnaia getta via il podio

Le pagelle del Gran Premio di Argentina 2023 di MotoGP, in cui il pilota della Mooney VR46 Marco Bezzecchi ha conquistato il suo primo successo nella classe regina dominando sin dal primo giro. Alle spalle dell’italiano si piazzano il francese della Ducati Pramac, Johann Zarco, e lo spagnolo della Ducati Gresini Team, Alex Marquez. Un successo strepitoso quello di Bez, che conquista anche la leadership del Mondiale e quindi merita il massimo in pagella. Male Bagnaia, che getta via un podio praticamente certo a pochi giri dalla fine, brillano anche Zarco e Marquez. Ecco le pagelle del Gran Premio di Argentina 2023.

FRANCESCO BAGNAIA 5

Il campione del mondo in carica disputa un’ottima gara per oltre la metà dei giri, restando in scia ad Alex Marquez e finalizzando al momento giusto il sorpasso per il secondo posto. Ad otto giri dal termine, però, il ducatista finisce nella ghiaia e finisce in fondo alla graduatoria. La moto non si spegne e gli consente di ripartire, ma la lotta per le posizioni che contano è ormai andata e riesce a concludere. Grave errore, che non compromette nulla in ottica Mondiale ma che gli costa un podio quasi assicurato.

MARCO BEZZECCHI 10

Il pilota della Ducati Mooney VR46 porta a termine una gara praticamente perfetta, completata restando la comando dal primo all’ultimo giro. La prima vittoria ha sempre un sapore molto particolare e questa, conquistata dominando senza mai mettere in dubbio il successo, vale ancora di più. L’attesa è stata lunga, ma sapevamo che era soltanto una questione di tempo per un ragazzo che ha sempre dimostrato di avere grandissime qualità sin dalle categorie minori. Questa, dunque, sarà sicuramente il primo trionfo di una lunga seria, ma intanto è il momento di godersi un meritatissimo gradino più alto del podio.

ALEX MARQUEZ 8

Il più piccolo dei fratelli Marquez conferma la sua crescita e adesso con un Ducati molto competitiva dimostra di potersi giocare tranquillamente almeno un piazzamento sul podio. Gara amministrata con saggezza e maturità, condotta al secondo posto per oltre venti giri, salvo poi subire il sorpasso di Zarco. Il podio è più che meritato, il prossimo step potrebbe davvero essere la vittoria in classe regina.

FRANCO MORBIDELLI 8

Il pilota della Yamaha, dopo un lungo calvario caratterizzato da problemi fisici e cattivo feeling con la sua moto, torna finalmente competitivo fino a giocarsi il podio. Il terzo posto sfuma soltanto nel finale, ma Franco ha lanciato un chiaro segnale verso il futuro, dimostrandosi nettamente superiore al compagno di box Fabio Quartararo, almeno su questo tracciato.

FABIO QUARTARARO 6

Dopo il contatto subito ad inizio gara il campione del mondo del 2021 è costretto a cimentarsi in una complicata rimonta, che si ferma al settimo posto. Un risultato deludente, ma che per come si era messa la corsa può anche andare bene. Certamente da un pilota del suo livello ci si aspetta di più, soprattutto sei il suo compagno di box Morbidelli sfodera la miglior prestazione da diverso tempo. La sufficienza arriva soltanto per la reazione, ma se vuole lottare per il titolo, Fabio e la Yamaha devono cambiare passo.

JOHANN ZARCO 9

Gara di rimonta per il francese che, se non ci fosse stato un imprendibile Bezzecchi, avrebbe anche potuto lottare per la vittoria. Ad ogni modo il transalpino della Ducati Pramac ottiene il massimo mettendo in scena una prestazione da campione, come quelle mostrate in Moto2 che gli hanno regalato ben due titoli iridati. L’unica pecca nella sua gara è la partenza, che lo ha penalizzato nei primi giri, altrimenti sarebbe stato interessante vedere un duello tra lui e Bez.