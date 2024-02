MotoGP, test Sepang: Martin il più veloce nel 1° giorno in Malesia

La prima giornata di test di MotoGP a Sepang, in Malesia, vede lo spagnolo Jorge Martin davanti a tutti. Il vicecampione del mondo, in sella alla Ducati Pramac, ha chiuso con il tempo di 1’57″951, precedendo il connazionale Pedro Acosta (Gas Gas KTM Tech3) a 269 millesimi di distacco. Martin è stato l’unico ad abbattere la barriera dell’1’58” offrendo subito buoni segnali e buona affinità con la nuova Ducati GP-24. Terzo crono per un brillante Fabio Quartararo (Yamaha) in 1’58″228 a 277 millesimi, mentre è quarto Fabio Di Giannantonio (Ducati Pertamina VR46) in 1’58″325 a 374 millesimi. Giornata positiva anche per Enea Bastianini, quinto con la Ducati ufficiale con un ritardo di 406 millesimi. Ottava posizione per Marco Bezzecchi (Ducati Pertamina VR46) a 654 millesimi. Nono Marc Marquez (Ducati Gresini) e sedicesimo il campione del mondo Francesco Bagnaia, in sella alla Ducati ufficiale.