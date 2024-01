MotoGP, svelata la livrea delle Ducati VR46. Valentino Rossi: “Non resta che farle andare forte”

Al PalaRiccione è stata presentata la nuova livrea della Ducati VR46 in vista della stagione 2024 di MotoGp. In sella Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio, che da quest’anno prende il posto di Luca Marini, passato alla Honda ufficiale. Il patron del team, Valentino Rossi è soddisfatto: “Sono bellissime, sono venite proprio bene, ora ci manca solo di farle andare forte”, le sue parole. La nuova livrea, disegnata da Aldo Drudi, abbina il bianco al giallo fluo e raccoglie la soddisfazione dei due piloti. “La livrea è molto luminosa, è davvero bella, rispetto alle altre moto è diversa, è molto speciale, spero che sia anche molto veloce”, ha detto Bezzecchi. Gli fa eco Di Giannantonio: “Questa moto è bellissima, fa paura, è un bel mostro, speriamo che sia anche veloce, ma ne sono abbastanza sicuro, ci divertiremo”. Prossima presentazione nella notte tra il 26 e il 27 gennaio con la livrea del team Aprilia Trackhouse Racing. La stagione della MotoGP inizia il 10 marzo con il GP del Qatar.

