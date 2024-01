Durante i funerali di Gigi Riva, scomparso nella giornata di ieri all’età di 79 anni, due persone hanno accusato un lieve malore. Nulla di grave per entrambi, che sono stati soccorsi per tempo dall’ambulanza del 118 nella Basilica di Bonaria a Cagliari. Per tutti e due non è stato necessario nemmeno il trasporto in ospedale.