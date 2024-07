MotoGP, Stoner sull’incidente Marquez-Rossi: “Tutti danno la colpa a Marc, ma è Valentino che ha iniziato”

Casey Stoner, ex pilota di MotoGP, ha ripercorso la sua carriera nel podcast ‘Ducati Diaries‘, affrontando vari temi tra cui il rapporto con Valentino Rossi: “Io ero introverso, non avevo quel carattere che tutti i media cercavano. Valentino invece aveva un’importanza mediatica enorme e nessuno poteva permettersi di farlo finire nella lista nera. Quindi hanno dipinto me come il cattivo della situazione. Se sono diventato quello che sono, però, è anche per il mio carattere e per il fatto di dire quello che penso“.

“Prima che arrivassimo Pedrosa, Lorenzo ed io, Valentino era capace di entrare nella mente degli altri piloti, ma noi conoscevamo i suoi trucchi – ha aggiunto l’australiano, per poi soffermarsi proprio sulla sua rivalità con Dani Pedrosa – Nutro solo rispetto nei suoi confronti, è uno dei piloti con cui sono rimasto amico fuori dal mondo delle corse“.

Infine, non poteva mancare un pensiero sul celebre incidente di Sepang tra Marquez e Rossi, risalente a 10 anni fa: “Tutti danno la colpa a Marquez, quando in realtà è stato Valentino a cominciare. Inizialmente i due erano amici, poi Rossi ha iniziato una guerra di parole. Non nego che Marc meriti parte delle critiche per quanto accaduto, ma la mossa di Valentino è stata un errore: in tutta la griglia, non c’era un pilota peggiore da provocare“.