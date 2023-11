MotoGp Sprint Race Qatar, Bagnaia: “Situazione difficile, ma in gara lunga posso vincere”

Dopo il quinto posto nella Sprint Race del Gp del Qatar, sono arrivate le parole di Pecco Bagnaia. Il pilota della Ducati con una vittoria potrebbe confermarsi Campione del Mondo, ma le sensazioni della gara corta non sono state esaltanti. Il pilota però non perde la fiducia. Queste le sue parole a Sky Sport.

Bagnaia: “La situazione è molto difficile, perchè lavori tutto il weekend e hai delle sensazioni poi parti per la gara ed è tutta un’altra cosa. Questo mi fa girare… Può succedere, purtroppo è accaduto nel momento sbagliato. Mi sono trovato a combattere con il grip, in gara scivolavo e ho dovuto fare delle curve molto piano rispetto a stamattina. Ho il passo per vincere la gara, ma bisogna avere anche fortuna nel trovare la situazione giusta ed evitare i contatti. Sappiamo che nelle gare lunghe siamo avvantaggiati, per cui dobbiamo spingere e metterci davanti. Mi dispiace perdere punti così, ma ora pensiamo a reagire per domani“.