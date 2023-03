MotoGP, Repsol Honda: “Ricorso sulla sanzione della Fim a Marquez”

Il Team Repsol Honda, tramite una nota ufficiale, ha annunciato il ricorso contro la sansione comminata al suo pilota in MotoGP Marc Marquez. Ecco le parole della casa giapponese: “In relazione alla sanzione inflitta dalla Fim a Marc Marquez per l’incidente di gara verificatosi al Gran Premio del Portogallo, il Team Repsol Honda ritiene che la modifica della penalità consistesse in un cambiamento dei criteri su quando la penalità dovesse essere applicata, e che tale modifica sia stata emessa dalla Fim due giorni dopo che la sanzione iniziale era definitiva e definitiva, non è in linea con l’attuale regolamento della Fim per il Campionato del Mondo MotoGp”.

E ancora: “Per questo motivo, il Team Repsol Honda intende utilizzare tutti i mezzi di ricorso offerti dalle normative vigenti per difendere i propri diritti e interessi legittimi, che ritiene violati a seguito dell’ultima risoluzione adottata, e in particolare ha debitamente presentato un Ricorso dinanzi ai Fim Appeal Steward”.