Cinque anni dalla morte di Mondonico, la Serie A lo omaggia: “Sempre con noi”

Sono passati cinque anni dalla morte di Emiliano Mondonico. A cinque anni da quel 29 marzo del 2018, la Serie A lo omaggia. La Cremonese “ricorda con commozione la figura di Emiliano Mondonico nel quinto anniversario della scomparsa. Bandiera grigiorossa e capocannoniere della Cremo, Mondo ha legato il suo nome alla storia del club anche guidando la squadra verso la prima storica promozione in Serie A nel 1984”. C’è l’Atalanta che in occasione del “quinto anniversario della scomparsa di Emiliano Mondonico”, ricorda che il Mondo ha “vestito la maglia nerazzurra prima da giocatore, poi da allenatore. Da tecnico atalantino, dal 1987 al 1990 e dal 1994 al 1998, ha scritto alcune delle pagine più belle della storia della nostra società. Passano gli anni, ma il ricordo di Emiliano è sempre e più che mai vivo restando immutato nel cuore di tutta l’Atalanta. Sarai per sempre il nostro MONDO”. E infine inevitabile l’omaggio del Torino che su Toro Channel ricorda l’ex allenatore con un video e le interviste del presidente Urbano Cairo e dell’ex giocatore granata, Gianluigi Lentini. Infine la Fiorentina, club che l’allenatore lombardo ha guidato nel 2003-2004 riportandolo in A, che su Twitter scrive: “Emiliano Mondonico per sempre con noi”.

29.03.18 – 29.03.23 Mondo sei sempre con noi ❤️ pic.twitter.com/zx03IgBiHt — U.S. Cremonese (@USCremonese) March 29, 2023

5 anni senza di te. Ciao Mondo, sei sempre con noi ❤️ 👉 https://t.co/QoTywtHQej#SFT pic.twitter.com/PZT0qCmP2R — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) March 29, 2023