MotoGP, Quartararo alla vigilia dei test di Sepang: “Non vedo l’ora di scoprire i progressi fatti”

Intervenuto da Sepang, dove si terrà una tre giornate di test in vista della nuova stagione di MotoGP, Fabio Quartararo ha parlato di ciò che si aspetta: “La sosta è stata lunga, ma mi sono allenato e preparato al meglio per il prossimo Motomondiale. Sarà importante lavorare bene in questi test per essere pronti. Non vedo l’ora di vedere i progressi fatti e di provare le specifiche per il 2023. Sono arrivato a Sepang un po’ prima e ho visto cose molto positive. Sono entusiasta di testarle“. L’attesa è finita dunque per il Diablo, che nella giornata di venerdì 10 febbraio potrà finalmente salire sulla YZR-M1.

Protagonista in Malesia anche il compagno di squadra, Franco Morbidelli: “Si tratta di una nuova partenza e si percepisce l’entusiasmo. C’è una bella atmosfera nel team, spero di offrire una buona prestazione a Sepang. Vogliamo ripartire dai progressi fatti a fine 2022. Lavoreremo duramente per cercare di partire al meglio“.