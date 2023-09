MotoGP, pagelle GP Catalogna 2023: storica doppietta Aprilia, weekend da dimenticare per Bezzecchi

Le emozioni come sempre non sono mancate nel GP di Catalogna di MotoGP. Sul circuito del Montmelò la gara inizia con le note negative di una duplice caduta e l’ansia che provoca lo spaventoso incidente occorso a Pecco Bagnaia, ma si conclude con una storica doppietta dell’Aprilia. Aleix Espargaro precede il compagno di squadra Maverick Vinales, sorpassato nel finale dopo venti giri in testa alla corsa. Sul terzo gradino del podio ci sale invece Jorge Martin.

ORDINE DI ARRIVO

CLASSIFICA AGGIORNATA

ALEIX ESPARGARO: VOTO 10 – Un week-end da sogno per il padrone di casa, che vince dopo la Sprint Race si concede il bis e trionfa anche quest’oggi. Una gara condotta magistralmente, dai primi giri quando è in battaglia con Oliveira fino alla rimonta nella fase finale, risucchiando decimi su decimi a Vinales prima del sorpasso decisivo e della fuga verso la bandiera a scacchi.

JORGE MARTIN: VOTO 7 – Ci prova sempre e nel suo piccolo riesce a vincere la sfida personale nella prima parte di gara con Oliveira, ma oggi le due Aprilia ne avevano semplicemente di più. Guadagna comunque 16 punti nei confronti di Pecco nella classifica generale.

MARCO BEZZECCHI: VOTO 5 – Mai protagonista in Catalogna. Dalle prove libere passando per le qualifiche, per arrivare alla Sprint e a questo GP. Sempre nelle retrovie, un feeling inesistante con la pista e un’occasione sprecata di raccogliere punti preziosi per la classifica.

PECCO BAGNAIA: SV – Nessun voto, solo un augurio di pronta guarigione al campione del mondo della Ducati. Una brutta caduta, una dinamica ancora peggiore. Nella sfortuna tutto sommato possiamo dire che è anche andata bene, perché sappiamo che quando si è inermi a terra in mezzo alla pista con 20 moto che sopraggiungono ad alta velocità il rischio è enorme.

ENEA BASTIANINI: VOTO 4 – Una stagione decisamente sfortunata la sua, tra cadute, infortuni e problematiche varie. Oggi ha la colpa di provocare l’incidente alla prima tornata, per il quale viene anche punito dalla direzione gara. In pista, in realtà, poi non ci torna a causa di un infortunio a un dito della mano patito nella caduta.