MotoGP, ordine di arrivo e classifica GP Catalogna 2023: doppietta Aprilia, vince A.Espargaro su Vinales

I risultati, la classifica e l’ordine di arrivo del GP di Catalogna, undicesima prova del Mondiale 2023 di MotoGP. In una gara che vede scatenarsi il caos nelle prime due curve, con il povero Pecco Bagnaia che ne subisce le conseguenze peggiori, con bandiera rossa annessa, è l’Aprilia Racing a dominare la gara dalla ripartenza in poi. Maverick Vinales è in testa per 20 giri ma subisce la rimonta del compagno di scuderia Aleix Espargaro. Doppietta per quest’ultimo, già vincitore ieri nella Sprint Race. Male gli italiani, con Fabio Di Giannantonio unico che finisce in top-10. Brutto fine settimana per Marco Bezzecchi, il quale dopo l’ottavo posto di ieri non riesce a fare meglio della dodicesima piazza.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

ORDINE DI ARRIVO