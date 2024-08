MotoGP, pagelle GP Austria: spettacolo Bagnaia, sul podio anche Martin e Bastianini

Francesco Bagnaia vince il Gran Premio d’Austria davanti a Jorge Martin e ad Enea Bastianini. Il ducatista colleziona la decima vittoria della stagione, portandosi a cinque punti di vantaggio sul pilota della Prima Pramac, suo diretto inseguitore. Giù dal podio invece Marc Marquez, dopo un errore importante in partenza.

BAGNAIA: 10

Francesco Bagnaia firma una prestazione clamorosa, tornando alla vittoria dopo la gara sprint della giornata di ieri. Il ducatista numero uno chiude in testa alla classifica dopo essere partito secondo e aver superato Jorge Martin in poche curve. Bagnaia si riporta così in testa al campionato con 275 punti, cinque in più di quelli dello spagnolo della Prima Pramac.

MARTIN: 9.5

Jorge Martin conclude il weekend del Gran Premio d’Austria in modo positivo, finendo alle spalle solo di Francesco Bagnaia dopo essere partito in pole position. Lo spagnolo, che ha dovuto fare i conti con i punti apportati sul pollice della mano sinistra dopo un incidente in hotel, non è nel massimo della condizione sulla lunga distanza.

BASTIANINI: 9+

Enea Bastianini agguanta il terzo gradino del podio, in un fine settimana che per lui era iniziato in salita. L’italiano della Ducati parte molto bene, riuscendo a viaggiare in solitaria per gran parte della gara. Lontano dai primi due, Bastianini raccoglie punti importanti per il campionato, che ora lo vede terzo davanti a Marc Marquez.

MARQUEZ: 8.5

Marc Marquez termina il Gran Premio in quarta posizione. Un buon risultato per lo spagnolo, che viene però tradito in partenza dalla moto che non si abbassa né sull’anteriore né sul posteriore. L’errore lo porta a partire con la moto alzata, perdendo quasi quattro decimi, che lo costringono ad una forsennata rimonta. Per lo spagnolo, il fine settimana si conclude senza apparizioni sul podio.