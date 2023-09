MotoGP, ordine di arrivo e classifica prove libere 1 GP India 2023: Bezzecchi al comando

Marco Bezzecchi fa segnare il miglior tempo nelle prime prove libere della MotoGP del GP d’India 2023. Il pilota italiano del VR46 Team precede Marc Marquez e Binder in questa prima sessione andata in scena sul Buddh International Circuit. Bene anche il suo compagno di squadra Luca Marini, che ha chiuso in settima posizione. L’altro italiano in top-10 è Di Giannantonio nono. Indietro le due Ducati ufficiali, con Bagnaia quindicesimo e Pirro ventesimo.

CLASSIFICA PROVE LIBERE 1

1. Bezzecchi M. Mooney VR46 Team 1:45.990

2. Marquez M. Repsol Honda +0.139

3. Binder B. Red Bull KTM Factory Racing +0.320

4. Fernandez R. CryptoData RNF MotoGP Team +0.381

5. Vinales M. Aprilia Racing +0.488

6. Zarco J. Prima Pramac Racing +0.586

7. Marini L. Mooney VR46 Team +0.619

8. Martin J. Prima Pramac Racing +0.620

9. Di Giannantonio F. Gresini Racing MotoGP +0.788

10. Mir J. Repsol Honda +0.815