MotoGP, ordine di arrivo e classifica prove libere 1 GP Germania 2023: Zarco davanti a tutti

Johann Zarco fa segnare il miglior tempo nelle prime prove libere della MotoGP del GP di Germania 2023 in programma al Sachsenring. Il pilota della Pramac precede Marc Marquez e Aleix Espargaro per un podio con tre moto differenti. Una sessione contraddistinta da tanto equilibrio , con ben diciassette piloti racchiusi in un secondo. Ottava piazza per il leader del Mondiale, Pecco Bagnaia.

CLASSIFICA PROVE LIBERE 1

1. Johann Zarco (Pramac Racing) 1:20.702

2. Marc Marquez (Repsol Honda) +0.152

3. Aleix Espargaro (Aprilia Racing) +0.195

4. Alex Marquez (Gresini Racing) +0.253

5. Jorge Martin (Pramac Racing) +0.330

6. Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha) +0.352

7. Brad Binder (Red Bull KTM) +0.397

8. Francesco Bagnaia (Ducati) +0.415

9. Fabio Di Giannantonio (Gresini Racing) +0.508

10. Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Racing Team) +0.511