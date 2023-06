Sassuolo, Carnevali sul futuro di Frattesi: “Dispiace non abbia intenzione di andare in Premier League”

“Dispiace non voglia andare in Premier League, visto le proposte erano interessanti. Valuteremo il da farsi, le decisioni verranno prese in tre. Non abbiamo intenzione di fare in questo momento accordi con alcuna società. Abbiamo la fortuna di avere una proprietà forte, per ui non siamo costretti a vendere”. L’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato sul futuro di Davide Frattesi ai microfoni dei giornalisti all’ingresso della sede della Lega Serie A a Milano. Poi si è soffermato anche su Mulattieri: “Ci piace, così come siamo interessati ad altri giovani, ad esempio i ragazzi della Roma. Abbiamo sempre un occhio di riguardo ai ragazzi giovani e continueremo con questa politica”.