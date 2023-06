MotoGP, ordine di arrivo e classifica prove libere 3 GP Germania 2023: Marc Marquez il più veloce

Marc Marquez fa segnare il miglior tempo nelle terze prove libere della MotoGP del GP di Germania 2023 in programma al Sachsenring. Il pilota spagnolo della Honda sfreccia in 1:29.269 e precede il fratello Alex, staccato di soli 28 millesimi. Terzo Johann Zarco, mentre completano la top 5 Marco Bezzecchi e Jack Miller. Ottava piazza infine per il leader del Motomondiale Pecco Bagnaia, determinato a bissare il recente successo del Mugello.

CLASSIFICA PROVE LIBERE 3