Ciclismo, il Giro di Svizzera continua dopo la morte di Mader. Si ritira la Bahrain-Victorious

Gli organizzatori del Giro di Svizzera 2023 hanno annunciato che la corsa proseguirà regolarmente nelle giornate di oggi e domani, quando l’appuntamento elvetico si chiuderà come da programma originario. Lo spettacolo continua anche dopo la tragica morte di Gino Mader, il 26enne svizzero scomparso dopo alcuni giorni di coma in seguito a una caduta nelle prime tappe. “La decisione è stata presa in concertazione con la famiglia di Gino Mader”, si legge nel comunicato che spiega anche come il Team Bahrain-Victorious si sia ritirato e non prenderà quindi parte alle ultime due tappe. Sono state consultate anche le altre squadre, oltre all’intero staff del Giro di Svizzera. Confermata anche l’edizione femminile della corsa, che inizia oggi.